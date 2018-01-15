القوات الشرعية في اليمن تستعيد مناطق في صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أحرزت قوات الشرعية اليمنية تقدما جديدا في صعدة معقل ميليشيات الحوثي، واستردت مواقع عدة في مديرية البقع شرقي المحافظة، التي باتت تحت قبضة قوات الشرعية عقب هجوم مباغت شنته على المتمردين.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن قوات الشرعية بدعم من التحالف العربي سيطرت على منطقة العواضي والسعراء وسوق البقع وأجزاء من جبال العليب شمالي المحافظة.

وتتركز المعارك في صعدة، التي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين على محورين، الأول محور البقع مديرية كتاف، أما الآخر فمن مديرية باقم.

ومن شمال اليمن إلى البيضاء وسط البلاد، تمكنت قوات الشرعية من استعادة السيطرة على جبل مركوزة الاستراتيجي بمديرية ناطع بعد معارك مع ميليشيات الحوثي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.

هذه السيطرة ستمكن قوات الشرعية من إحكام قبضتها على مديرية ناطع، وفتح جبهة جديدة باتجاه مديرية الملاجم، مستفيدة من موقع الجبل المطل على المديرية، حيث يوجد معسكرات استراتيجية لميليشيات الحوثيين.

وعدا عن أهمية جبل مركوزة، سيؤدي تقدم قوات الشرعية في البيضاء إلى تثبيت مواقعها في المحافظة الواقعة وسط البلاد، المتصلة مع معظم المحافظات اليمنية.

أما غربا، فقد أحرزت قوات الشرعية، المدعومة بمقاتلات التحالف العربي، تقدما واسعا على جبهة الساحل الغربي.

فقد باتت الجبهة مصيدة لميليشات الحوثي وسط خسائر فادحة طالتها جراء استهداف مقاتلات التحالف العربي لتعزيزات الانقلابيين العسكرية القادمة من المحافظات فضلا عن مواقعهم العسكرية، ما أدى إلى مقتل عشرات الحوثيين خلال الأيام الأخيرة.





عبر الهاتف من أبوظبي العميد خالد النسي المحلل العسكري

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