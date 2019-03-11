محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان شعلة الأمل

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العرببية المتحدة - (وكالات)

وقع الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وثيقة خُلْوَةُ أصحاب الهمم للتأكيد على العزم بالاستمرار في مسيرة دمج أصحاب الهمم بالمجتمع.

كما استقبلا شعلة الأمل ضمن التحضير لفعاليات الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية الذي تستضيفه الإمارات هذا العام.

جاء ذلك خلال مشاركته وولي عهد أبوظبي في أعمال "خُلْوَةُ الهمم" التي عقدت يوم أمس الأحد في قصر الرئاسة بأبوظبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد : "خلوة الهمم كانت بمشاركة أصحاب الهمم أنفسهم.. ليخرجوا بأفكار ومبادرات لهم.. وينفذوها بأنفسهم.. ونحن وجميع الجهات والمؤسسات الحكومية نقدم لهم كامل الدعم".

وأضاف: "سندعم أصحاب الهمم بالمبادرات والتشريعات والسياسات.. والهدف إيصال أصحاب الهمم فوق القمم.. فهم أصحاب همم عالية.. وطموحات كبيرة.. وإرادة قوية".

وتأتي خلوة الهمم في إطار تعزيز تمكين أصحاب الهمم وحشد الجهود والطاقات لدعمهم في جميع البرامج والقطاعات الوطنية، حيث خصصت الخلوة 8 محاور رئيسية هي الرياضة، وجودة الحياة، والتعليم والعمل، والتمثيل الدولي، والصحة، والثقافة، واستشراف الخدمات، والإعلام.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن تنظيم الأولمبياد الخاص يمثل دافعا لمواصلة النجاح في مختلف المجالات، وقال: "نحن على ثقة بأنه سيكون حدثا استثنائيا ومميزا بتميز أصحاب الهمم وبإرادتهم وهمتهم" .

وأضاف: "الألعاب العالمية أكثر من مجرد حدث رياضي على مستوى عالمي، فهي لنا حافز لتقديم المزيد من الإمكانيات والخطوات لدمج أصحاب الهمم في مجتمعنا وفي المنطقة والعالم أجمع، وثقتنا بأصحاب الهمم عالية بعلو همتهم، فمنهم نستلهم قوة الإرادة والمثابرة وصولا إلى تحقيق مزيد من النجاح والإنجازات الوطنية".

وأشاد الشيخ محمد بن زايد بجهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع، من خلال البرامج والمبادرات الوطنية، وتؤكد هذه الخلوة على هذه الأمر، وترسل رسالة انسانية من الإمارات إلى كل العالم لما تحمله من معان سامية في المسؤولية المجتمعية المشتركة.

وأعلن في نهاية الخلوة عن اعتماد أكثر من 31 مبادرة وبرنامجا وطنيا ضمنها تدعم مستقبل أصحاب الهمم وتمكن من تفاعلهم في مختلف القطاعات، حيث قال الشيخ محمد بن راشد: "أعلنا عن 31 مبادرة ضمن مسؤوليتنا الوطنية لتكثيف الجهود وحشد الطاقات من أجل مستقبل أصحاب الهمم، وهو التزام ماضون فيه لتهيئة الفرص لهم".

وتسلم الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد شعلة الأمل ضمن أعمال خلوة الهمم وذلك ضمن احتفالات مرور الشعلة بمختلف إمارات الدولة وبالتزامن مع فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، والتي تحتضنها الدولة كحدث عالمي يحتفي برياضة الإمارات بشكل عام، ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص.

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