أبوظبي.. المدينة الأكثر أمانا في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

لاشك أن الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى به في المنطقة، خاصة وانها تحقق نجاحا في كافة الأصعدة، وتحقق مراتب أولى عربيا وعالميا في مجالات مختلفة، فما هي ابرز نجاحاتها ومواضيعها؟.

أبو ظبي.. أكثر المدن أمانا في العالم

تصدرت العاصمة الإماراتية أبوظبي قائمة المدن الأكثر أمانا على مستوى العالم، بحسب الموقع الإلكتروني نومبيو الذي يستند في إصدار تقاريره إلى قاعدة بيانات ومعلومات هي الأضخم ويتم جمعها من مستخدمين من مختلف المناطق والمدن وتتضمن تفاصيل عن الحياة والمعيشة بها.

ووفقا لـ" نومبيو "، فقد تفوقت أبوظبي على 300 مدينة حول العالم من بينها طوكيو وبازل وميونخ وفيينا حيث ارتفع مؤشر الأمان لديها من 86.46 نقطة خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 88.26 نقطة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2018

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والـ34 عالمياً في تقرير التنمية البشرية 2018 والصادر عن الأمم المتحدة الذي كشف النقاب عنه مساء أمس، متقدمة بثمانية مراكز عن تصنيف العام الماضي.

وحققت الدولة هذا التقدم بعد تحسن في كل من بيانات مؤشرات التعليم التي تم تحديثها وإتاحتها للمنظمة الأممية بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة التربية والتعليم، وبيانات القوى العاملة التي تم تحديثها بفضل توحيد مسح القوى العاملة وتضافر الجهود بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين وكافة مراكز الإحصاء المحلية في الدولة.

"شركاء في مسيرتنا".. أول مؤتمر لأولياء الأمور

انطلقت الاربعاء تحت شعار "شركاء في مسيرتنا" فعاليات مؤتمر أولياء الأمور الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ويقام للمرة الأولى في جامعة خليفة بأبوظبي بهدف تعزيز دور أولياء الأمور في النهوض بمسيرة التعليم بالدولة بمشاركة نخبة من الخبراء والتربويين وأولياء الأمور وقيادات التربية والمتخصصين لمناقشة قضايا تعليمية وتربوية مهمة وملحة تسهم في تعزيز دور أولياء الأمور في تطور ونهضة التعليم بدولة الإمارات.

و يأتي المؤتمر تكريسا لرؤية وزارة التربية والتعليم وأهدافها الاستراتيجية الطموحة وسعيها الجاد للتواصل والتكامل مع جميع فئات وشرائح المجتمع المحلي وتبادل الأفكار والخبرات التي تخدم العملية التعليمية في دولة الإمارات والمساهمة في بناء منظومة أسرية ومجتمعية تحقق التكاملية بين أولياء الأمور والمدرسة فضلا عن تجسيد مبدأ استدامة المشاركة المؤثرة والفعالة في تعليم أبنائنا الطلبة وتعزيزا لدورهم كأولياء أمور في تحسين نمو الطلبة أكاديميا واجتماعيا وذهنيا ومعرفيا.

"القيادات الإعلامية العربية الشابة" متواصل في دبي

تتواصل في دبي فعاليات الدورة الثانية من برنامج " القيادات الإعلامية العربية الشابة " التي ينظمها مركز الشباب العربي على مدى اسبوعين بهدف الارتقاء بخبرات المواهب الإعلامية الشابة والمؤثرين وصقل مهاراتهم للمساهمة في تأسيس منظومة إعلامية متكاملة وإيجابية تضمن استمرارية تطور القطاع .

و تقام فعاليات برنامج القيادات الاعلامية العربية الشابة على مدى اسبوع في مركز الشباب في دبي ومن ثم ينتقل المشاركون إلى مقر مركز الشباب في أبوظبي ليلتقوا العديد من مسؤولي المؤسسات الإعلامية بها.

اختتام أعمال "القيادات النسائية في الرياضة و الصحة"

اختتم " منتدى القيادات النسائية في الرياضة والصحة " أعمال نسخته الأولى التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات ".

يعد المنتدى منصة تهدف إلى تمكين المرأة في مجالات الصحة و التعليم و الرياضة و تحفيز حوار بناء يتناول أبرز التحديات و التوجهات و الحلول في المجتمع المحلي بدولة الإمارات فضلا عن العمل على إحداث أثر إيجابي للمضي قدما في مسيرة تمكين المرأة.

"صحة دبي" تبدأ تطبيق قانون الصحة النفسية

بدأت هيئة الصحة في دبي تطبيق قانون وسياسة الصحة النفسية، الذي تم اعتماده مؤخراً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوفير الحماية وضمان حقوق المرضى والعاملين في مجال الصحة النفسية داخل الدولة، وتمكينهم من تلقي خدمة عادلة تركز على المريض، وإنشاء جهة مركزية لإدارة وتنظيم الصحة النفسية تشرف على تنفيذ جميع مبادرات الصحة النفسية في الهيئة، من خلال الترويج والتوعية لبرامج الصحة النفسية وتنفيذ حملات وبرامج توعوية، بهدف الحد من الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية وتحسين الوعي بشأن علامات وأعراض حالات الصحة النفسية وتحسين الوعي بشأن عوامل الخطر المرتبطة والتشجيع والمساعدة في البحث عن التدخل المبكر.

أول سوق عالمي للمواد الغذائية المخفضة في دبي

افتتحت مؤسسة خليفة الإنسانية، بالتعاون مع جمعية أبوظبي التعاونية، أمس في منطقة ند الحمر بدبي، أول سوق «أوتليت» على مستوى العالم لبيع السلع الغذائية «المخفضة» للمواطنين والمقيمين (باستثناء الأرز والطحين والمياه للمواطنين فقط) وبأسعار أرخص عن السوق بنسبة تتراوح بين 25% ـ 40% على مدار العام.

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