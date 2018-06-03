6 خطوات لكسب المال عبر ألعاب الفيديو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

" حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب"، كثير من الناس يحب ألعاب الفيديو، فلما لا تكسب مالاً بالعمل بما تحب؟

سنقدم لك افضل واسهل طرق لكسب المال من خلال اللعب فقط:

البث المباشر

قم ببث المباشر وانت تلعب بإستخدام أكبر منصات مثلTwitch وYouTube Gaming . فإنه يساعدك على إنشاء جمهور كبير يمكنك تحقيق دخل منه باستخدام الإعلانات أو التبرعات والاشتراكات.

الإرشادات

المبتدئون في العاب الفيديو يحبون قراءة إرشادات اللعبة خصوصا الالعاب المتعددة اللاعبين. يمكنك إنشاء موقع الكتروني لنشر إرشادات مكتوبة، أو تحميلها على اليوتيوب على شكل فيديو، أو نشرها ككتب إلكترونية وهو ما يحقق أرباحا من خلال المبيعات. وغالبا ما يتم استخدام الإعلانات في الموقع الكتروني واليوتيوب.

مقاطع الفيديو

أنشئ مقاطع فيديو يمكن أن تكون فيها مناقشة مستديرة تستند فيها إلى رأي، وسلسلة من المقابلات مع لاعبين ذات مستوى رفيع، ونصائح وحيل الألعاب. ويمكن أن تستخدم الإعلانات مع مقاطع الفيديو أو أن تدعمها من خلال اشتراكات Patreon.

الألعاب التنافسية

يمكنك كسب راتب صالح للعيش من خلال بطولات الألعاب وهي شائعة، خاصة ألعاب الـ PVP، فقط إذا كنت جيداً أو محترفاً للإنظمام لمنظمة إسبورتس ( E-sports Organization ). معظم اللاعبين الذين يشاركون مع المنظمة يستخدمون ايضاً البث المباشر للحصول على دخل إضافي.

اختبار الألعاب

عند الإنتهاء من صنع الألعاب يريد المطورون أن يتم تجريبها، لذلك يتم عرضها على مجربي الألعاب المحترفين الذين يمكنهم الكشف عن الأخطاء في برمجية في اللعبة.

صحافة الألعاب

طريقة أخرى لكسب المال هي إنشاء موقع ألكتروني خاص بك أو العمل لدى موقع ألكتروني متخصص في كتابة تقييمات أو أخبار أو مقابلات مع المحترفين عن ألعاب معينة.

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