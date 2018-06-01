دبي ضمن أرخص الأماكن في العالم لشراء هاتف iPhone X

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



جاءت مدينة دبي ضمن أرخص الأماكن في العالم لشراء هاتف iPhone X، إذ احتلت المرتبة 32 بين 77 دولة، اذ يتعين على الفرد العمل لمدة لا تتجاوز مئة وثماني ساعات لدفع ثمن الهاتف، وذلك وفقاً لتقرير "الأسعار والمكاسب" الذي أصدره بنك الاستثمار UBS.



وأوضح بنك الاستثمار في تقريره أن ذلك الأمر قد يرجع لانخفاض الضرائب، وارتفاع الرواتب التي يحصل عليها العاملون في الدولة.

ويقارن التقرير بين تكلفة المعيشة في 77 دولة حول العالم، وقد أبرز المحللون متوسط ساعات العمل التي يحتاجها العاملين في 15 مهنة مختلفة بمدينة دبي لسداد سعر هاتف iPhone X.

ويتعين على الشخص المقيم في مدينة الرياض العمل لمدة 130 ساعة لشراء هاتف ذكي، بينما تعد المنامة هي الأفضل في المنطقة حيث يستطيع الفرد المقيم في العاصمة البحرينية الوفاء بثمن هاتف iPhone X من خلال العمل لمدة لا تتجاوز 75.3 ساعة.

ويحتاج مواطنو القاهرة للعمل لعدد ساعات تعد الأطول في العالم لشراء الهاتف، إذ أظهرت الدراسة أنه على الفرد العمل لمدة 1066.2 ساعة لسداد سعر iPhone X، وهو ما يرجع بالأساس لتحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، والذي رفع سعر السلع المستوردة من الخارج، في الوقت الذي أدى فيه انخفاض تكلفة المعيشة بالعاصمة المصرية لعدم رفع رواتب الموظفين.

ورغم ارتفاع تكلفة المعيشة بها، إلا أن مدينة زيورخ السويسرية جاءت في صدارة أرخص الدول لشراء هاتف iPhone X، بمتوسط ساعات عمل 38.2 ساعة، وضمت القائمة أيضاً كل من جنيف، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيقوسيا.

لحساب أرخص الأماكن لشراء هاتف iPhone X، اعتمد محللوا UBS على متوسط سعر الهاتف في كل دولة، مع حساب متوسط الرواتب للأشخاص العاملين في 15 مهنة بأنحاء تلك الدول، وتم وفقاً لتلك الأرقام حساب عدد الأيام التي يقضيها الفرد في العمل لشراء الهاتف.

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