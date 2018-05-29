لن تقلق بعد الآن على سيارتك أو منزلك.. هاتفك سيحمي مقتناياتك

أخبار الآن | دبي- الامارات العربية المتحدة - (وكالات)



تخطط شركة "أبل" الأمريكية إضفاء المزيد من المزايا على هاتفها الذكي "آيفون"، لجعل الحياة سهلة ومريحة أكثر بالنسبة لمستخدميه، ووفقا لتقارير، فإن "أبل" تخطط لتوفير خاصية جديدة، ستمكن هاتف "آيفون" من قفل أبواب المنزل والسيارة. وأفادت تقارير أن شركة "أبل" تعمل منذ عام 2014 مع "إتش آي دي غلوبال" وهي شركة أمنية، من أجل إطلاق هذه الميزة الجديدة.

وستتوافر تلك الميزة بواسطة رقاقة (NFC)، المتواجدة بداخل هواتف "آيفون"، والتي تسهل من عمليات التحويلات والمدفوعات، مثل خدمة "أبل باي"، إذ تسعى الشركة الأمريكية لتطويرها، وتوسيع خدماتها، لتشمل قفل أبواب السيارة والمنزل.



وتم التوصل إلى هذه المعلومة، في نسخة ذات بالإصدار القادم من نظام التشغيل "آي أو إس 12"، وسيتم الإعلان عن هذه الخاصية في هواتف "آيفون"، في أوائل شهر يونيو/حزيران المقبل، من خلال مؤتمر مطوري العالم لعام 2018.

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