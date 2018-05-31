أودي تستعد لإطلاق سياراتها "Q8" (فيديو وصور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

نشرت شركة أودي الألمانية أولى الرسومات لأيقونتها Q8 الجديدة، وتستعد الشركة لإطلاقها في 5 يونيو/حزيران. و ستطرح أودي هذه السيارة بشكل جديد وأنيق يشبه تصميم سيارات ."Q8 Sport"

ويختلف عن التصاميم السابقة من حيث التعديلات على شبك الواجهة الأمامي والمصابيح الخلفية. وستظهر هذه السيارة بعدة نماذج، أحدها مزود بمحركات ديزل بـ 6 أسطوانات، ونموذج آخر بمحركات بنزين بـ 8 أسطوانات، وثالث بمحركات هجينة كتلك المستخدمة في سيارات بورش.

وتبين أن سعر السيارة في أوروبا وروسيا سيبدأ من 67 ألف دولار.

الصور من: AUDI AG

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