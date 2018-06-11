5 أشياء انتبه لها خلال زيارتك روسيا في مونديال 2018

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أيام قليلة ويبدأ الحدث الرياضي الأكبر في العالم بانطلاق كأس العالم لكرة القدم في روسيا، ومع مشاركة أربعة منتخبات عربية في هذه الدورة نقدم للمشاهد العربي هذه الأمور الخمس التي لابد أن يضعها في الحسبان أثناء تواجده في روسيا.

وسائل النقل العام

روسيا دولة كبيرة جدا تتمتع بشبكة متشعبة من وسائل النقل العام، ويعد المترو أكثر الوسائل استخداما، لكن موظفي المترو لا يستطيعون دائماً مساعدة الزوار في كيفية شراء التذاكر أو الإجابة عن أسئلتهم حول الإتجاهات، لذا، يجب عليك معرفة كيفية عمل نظام المترو بنفسك، وكما ذكرنا في مقال سابق لنا مونديال 2018.."10 تطبيقات" مفيدة للسفر إلى روسيا، يمكنك الاستعانة بتطبيق "YANDEX" الذي يوفر خرائط المترو ويساعدك على اختيار الطرق الأكثر ملاءمة.

تحويل المال مقدماً

لتجنب الصعوبات أثناء الرحلة، ننصح بعدم السفر إلى روسيا من غير تحويل العملة المحلية في بلادك إلى "روبل" الروسي مقدماً، لأنك قد لا تعرف ما إذا كانت البنوك الروسية تستقبل بطاقتك الائتمانية، وكما أن دفع رسوم النقل العام يتم نقداً، ولا تقبل بعض سيارا ت الأجرة الدفع بالبطاقات.

تخطيط الرحلة

التخطيط هو المفتاح لنجاح أي رحلة، وخاصةً في روسيا، فهناك الكثير من عوامل الجذب الرئيسية يمكنك زيارتها خاصة في مدينتي "موسكو و سانت بطرسبورغ". فنظراً لضيق الوقت من الجيد تخطيط الأماكن التي يجب زيارتها ومسار الرحلة قبل الوصول إليها، ويعد تطبيق "Travelata.ru" من أفضل الأدوات لتخطيط رحلتك في روسيا.

المناخ

يعتقد الكثير من الناس أن روسيا بلاد باردة جداً في جميع الأوقات. فأن هذا الأعتقاد خاطئ جداً، لأن روسيا كبيرة ويختلف مناخها من مكان إلى آخر، فعلى سبيل المثال مدينة روستوف اون دون الجنوبية درجة حرارتها اليوم 23 مئوية أما مدينة فوركوتا الشمالية فدرجة حرارتها اليوم 4 درجات فقط.

تطبيقات مفيدة للسفر إلى روسيا

يمكنك الاستعانة بمقال سابق لنا وهو مونديال 2018.. "10 تطبيقات" مفيدة للسفر إلى روسيا، لتسهيل رحلتك إلى روسيا والاستمتاع بها بقدر الإمكان.

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