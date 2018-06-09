بالصور.. شاهد كيف تبدو ملاعب مونديال روسيا 2018 من الفضاء

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (بي بي سي

تستضيف روسيا فعاليات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم في 12 ملعبا موزعة على 11 مدينة.

من جانبها شاركت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" في هذا الحدث من خلال قيامها بعدد من النشاطات ومنها التقاط صور فضائية للملاعب الـ12 المستضيفة لهذه البطولة في صور نشرتها وكالة الأنباء (بي بي سي) على موقعها.

وحرصت روسيا على تشييد أو تجديد هذه الملاعب في غرب ووسط البلاد استعدادًا لهذه البطولة التي بلغت ميزانية الاستعدادات لها نحو 11 مليار دولار.

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