مونديال كاس العالم للسجناء في بيرو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

فازت بيرو على روسيا 5-2 في كأس العالم الذي أقيم بمدينة ليما في البيرو

تقام مسابقة كرة القدم كل عام لنزلاء السجون في دولة بيرو.

هذا العام كان موضوع البطولة هو كأس العالم وقسمت الفرق التي تمثل مختلف الدول المشاركة مثل مجموعات كأس العالم.

الفريقان اللذان وصلوا إلى النهائيات هم من سجن سان بيدرو ، الذي يمثل بيرو وسجن تشيمبوتي الذي يمثل فريق روسيا.

وكان المشاهدون الذين شارهدواالمباراة داخل استاد ليومونيوم الرئيسي في ليما هم عمال السجون الذين رحبوا بفريقهم المفضل وحراس السجن الذين يتأكدون من عدم هروب أي من اللاعبين من حدود الملعب.

البطولة السنوية لكرة القدم في السجن هي نشاط تنسقه الحكومة لمساعدة جهود إعادة تأهيل السجون وتحسين معنويات السجون.

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