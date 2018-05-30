مسابقة دحرجة الجبن في بريطانيا قد تنتهي بكسور وإصابات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

شارك عشرات من السكان المحليين في مقاطعة غلوسترشير البريطانية، في مسابقة دحرجة الجبن السنوية، التي أقيمت على تل كوربرز.

المسابقة هي حدث شعبي يقام كل عام ويحصل فيه الفائز على قرص الجبن.

مسابقة كرة الجبن المتحرجة تكون عبارة عن كرة من جبن " غلوستر " المزدوج ،ترمى من أعالي التلة فيبدأ المتنافسين بالركض من أعلى التلة لأسفلها أملاً في القبض على كرة الجبن ، وأول شخص يحصل على الجبنة ويصل لأسفل التلة يكون الفائز بالجبنة الكروية ، ولكن المسابقة ليست سهلة كما يظن الجميع فسرعة المتنافسون قد تكون حنونية أثناء الركض، يتدحرج مرارا وتكرارا وقد تنتهي بكسور وإصابات خطيرة في أجسام المشاركين.

هناك الكثير من الشائعات التي تتحدث عن بداية هذا الحدث .المدرس المتقاعد " جان جيفريز" ومؤلف كتاب عن الجبن المتداول في السباقات يقول :" إن الأقوال تكثر عن هذه المسابقة وبدايتها . فيقال أن المسابقة أخذت مجراها حين حضور الفينيقيين لزيارة بريطانيا قبل 1000 عاماَ ميلادياً ، أو ربما الرومان التي مازالت حصونهم موجودة في أعالي التلة ، لا أحد يجزم فعلياً متى بدأت مسابقة الجبن المتدحرج ."

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