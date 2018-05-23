"ماتريوشكا" الدمية الخشبية الروسية تتزين برموز كأس العالم

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

مع اقتراب الموعد المنتظر عالميا لانطلاق منافسات كأس العالم 2018 بروسيا، من المتوقع توافد عدد ضخم من المشجعين الأجانب من كل أنحاء العالم لحضور مباريات كأس العالم 2018..

نماذج خاصة خشبية برموز كأس العالم خصيصا للزوار الراغبين في تقديمها كهدايا من صلب الحدث العالمي مع إضافة لمسات خاصة عليها.

صنعت اللعبة لأول مرة عام 1890 من قبل "فازيلي زفيوزدوشكين" وعي عبارة عن دمية مزخرفة توضع في داخلها دمى اقل حجما.

مصممة على شكل سيدة تقليدية بملابس قروية، شكل الدمى بيضاوي وتنقسم إلى جزئين علوي وسفلي، قابلين للانفصال.

تأخذ الدمى لقبها من اسم "ماترويانا" الذي كان شائعا بين النساء في تلك الفترة .

يتراوح عدد الدمى في داخل الماتريوشكا الروسية من 3 دمى إلى 5 دمى، وتصنع يدويا من خشب الزيزفون أو خشب الصندل.

وتنتج الدمى بأحجام متنوعة تترواح بين1 سم و13 متر.

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