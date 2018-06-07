مونديال 2018.. "10 تطبيقات" مفيدة للسفر إلى روسيا

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مع إقتراب انطلاق المونديال في روسيا، يتوجه الكثير من السياح والمشجعين لرياضة كرة القدم إلى أكبر دولة في العالم وهي روسيا، ليس فقط لإستكشاف بعض المدن والأماكن المثيرة للاهتمام، ولكن أيضًا لدعم فرقهم في كأس العالم 2018.

11 مدينة في روسيا تستضيف مشجعي البطولة، لذلك نقدم لكم أكثر التطبيقات المفيدة لاستخدامها عند وصولكم للبلاد.

Travelata.ru

يساعد على التخطيط للرحلة بأكملها، ويوفر جميع عروض الفنادق والمطاعم في روسيا، إلى جانب خيارات رائعة للرحلات الداخلية وخزم السفر. ويغطي أكثر من 100 مدينة في البلاد، من فلاديفوستوك إلى كالينينغراد، ويوفر آخر عروض إلى الوجهات المحلية والدولية.

Yandex

يوفر التطبيق خرائط مترو لكل من موسكو وسانت بطرسبورغ، ويساعد على اختيار الطرق الأكثر ملاءمة وإعطاء الوقت التقريبي للسفر. ويعمل دون إنترنت في حال فقدان الشبكة تحت الأرض أو عدم توفر الإنترنت.

Yandex.Taxi

نسخة روسية من اوبـر، يساعد على التنقل من مكان إلى آخر بطريقة أسهل وأسرع وأرخص. ويسمح للراكبين بدفع الاجرة للسائق عن طريق البطاقة أو نقداً عند نهاية الرحلة.

Living Language

هذا التطبيق من قبل الناشر "راندوم هاوس"، يساعد على وضع المفردات في السياق، ويوفر 46 درس يغطي كل شيء من العبارات الأساسية إلى الأغاني.

Gate Guru

تطبيق مفيد للمسافرين يحتوي على خرائط إعلامية للمطارات الرئيسية ويوفر معلومات عن حالة الرحلات في الوقت الفعلي وأماكن لتناول الطعام بالقرب من المطار ومدة الوصول إلى المكان الذي تريده.

Maps.Me

يسمح التطبيق بتحميل خرائط غير متصلة بالإنترنت في البلد أو المدينة، وهذه الخرائط تفاعلية وتوفر اتجاهات دقيقة.

XE Currency

تطبيق صرف العملات الأكثر تنزيلًا في العالم، يعمل من غير الإنترنت ويساعد المستخدمين على فهم الأسعار لاسيما الروبل الروسي.

Toptriptrip

هذا التطبيق يتيح للمستخدمين الحصول على جميع المعلومات اللازمة للإستمتاع في روسيا، بما في ذلك زيارة المعالم السياحية والمحميات الطبيعية والحدائق العامة. كما يحتوي على خيار رحلات صوتية ويشمل الخرائط التي يمكن الوصول إليها من غيرالإنترنت.

Discover Moscow

تطبيق حكومة موسكو الرسمي للمدينة، حيث سيجد المستخدمون أحدث المعلومات حول الطرق وأماكن زيارة المعالم السياحية وأكثر من ذلك.

Culture Trip

يساعد التطبيق في الحصول على أقصى أستفادة من العطلة، مع المقالات حول عوامل الجذب الرئيسية والأقتراحات لتناول الطعام والسكن.

المصدر: theculturetrip.com و toomanyadapters.com.

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