"شوارعنا" حملة شبابية ليبية لإصلاح الطرقات في مصراتة

أخبار الآن | مصراتة - ليبيا - (محمد عقوب)

يشاركُ العديدُ من الشباب الليبي في حملاتٍ تطوعية لاصلاحِ الطرقات وصيانتها بمدينةِ مصراته، تحت عنوان "شوارعنا".

ويسعي الجميعُ إلى المشاركة في هذهِ الحملة التي تعكسُ روحَ المبادرة والتطوع لدى الشبابِ الليبي.

تتعدّدُ أشكال التطوّع والهدفُ واحد، ففي مدينة مصراتة الليبيّة انطلقت هذه الحملة الشبابيّة التطوعية لإصلاح الطرقات وإطالة عمر الإسفلت، شبابٌ ومواطنون من مختلف الفئات والأعمار يحركهم هدف أن تكون الطرقات الرئيسيّةُ ملائمة للإستعمال والمرور منها وتجنب الخسائر التي قد تسببها في الحوادث المروريّة.

بعدّة فرق تم ترقيمها وتقسيمها على عدة مناطق في شوارع المدينة الرئيسيّة، بدأت حملةُ (شوارعنا) في ترميم وإصلاح الحفر في الطرقات والشوارع الهامة والأخرى التي تحتاج إلى صيانة فوريّة بأداوت بسيطة وصغيرة، ولكنها كبيرةٌ في الأثر الذي تتركه خلفها.

المهندس والطبيب والطالبُ الجامعيُّ والحرفيّ، جميعهم تركوا كل الصعوبات التي تم بها البلاد، بعد خوضهم لمعارك ضد الإرهاب، هاهم اليوم يخوضون المعارك التطوعيّة لإصلاح الطرق وترميمها وهي حملةٌ تأتي ضمن معارك البناء والعبور نحو التغيير إلى واقع أفضل وتقديم دمات أسهل لكل الليبيين.

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