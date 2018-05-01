الرباعية الدولية ترحب بالتقدم السياسي في ليبيا

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)



اعلنت المجموعة الرباعية بشأن ليبيا، مساء يوم الإثنين، تمسكها بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ليبية قبل نهاية العام الجاري.



وجددت المجموعة الرباعية بشأن ليبيا دعمها الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة لحل الأزمة في هذا البلد، مرحبة بالتقدم المحرَز حتي الآن في تنفيذ عناصرها الأساسية .



ودعت المجموعة الرباعية، في اجتماعها بمقر الجامعة العربية، كافة الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتها ومواصلة تعاونها بحسن نية مع الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة نحو تنفيذ الخطة بشكل توافقي واسع النطاق.



جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع للمجموعة، دام ساعات في القاهرة، وضم كلاً من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغريني، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، وبيير بويويا، رئيس بوروندي الأسبق، الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي إلى مالي والساحل.

وتضم الرباعية كلا من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغريني، والمبعوث الدولي غسان سلامة، ورئيس بوروندي الأسبق الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلي مالي والساحل، بيير بويويا.



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