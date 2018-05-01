مسابقة لتشجيع الشباب الليبي على الابتكار

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا - (رويترز)



استعرض طلابٌ من أنحاء ليبيا مهاراتهم في البطولة الوطنية للروبوت التي أُقيمت في مدينة طرابلس بهدف تشجيع الابتكار ودعم المواهب المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.



ويأمل منظمو البطولة في أن توفـَر منصة لبناء فرق جديدة من مطوري الروبوت ، لديهم قدرة على المشاركة في مسابقات إقليمية.

وتنظم هذه البطولة أو المسابقة هكسا كونكشن، وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 2013 ومتخصصة في دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا في ليبيا.

ويأمل منظمو البطولة في أن توفر منصة لبناء كوادر جديدة من مطوري الروبوت (الإنسان الآلي) لديهم قدرة على المشاركة في مسابقات إقليمية.

وشارك 50 فريقا و120 مشاركا في البطولة التي قُسمت إلى ثلاث فئات هي تحدي تتبع المسار وتحدي جمع الكرات بالروبوت وتحدي السومو للروبوت.

وقال حامد الهوني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة "هدف المنظمين لهدي البطولة وهي منظمة هكسا كونكشن أحد المنظمين في هدي البطولة هو تكوين مجتمع الروبوتات في ليبيا، في كل عام ينظم سنويا في كل عام البطولة العربية للروبوتات.



لهم 11 سنة تقام، مفيش مشتركين من ليبيا نتيجة لا يوجد لدينا خبرات في مجال البطولة العربية.



فرأينا في هكسا كونكشن أن أفضل شي إن إحنا نديروا بطولة محلية، ومن البطولة المحلية هدي نكونوا مجموعة من الخبرات، ويكون عندنا مدربين، ويكون عندنا مشاركين قد يستطيعوا في السنوات القادمة الترشح للبطولة العربية والمشاركة فيها".

ويشارك كل فريق في واحدة من التحديات الثلاثة وتتلقى الفرق الفائزة دروعا ومبلغا بسيطا من المال.

وقال مشارك في البطولة من مدينة بنغازي وهو طالب في كلية الهندسة الكهربائية بجامعة بنغازي يدعى أسامة الزواب "كانت مسابقة ما شاء الله، وكانت فكرة جميلة مع إنه ما عندناش هديك الخبرة، بس شاركنا فيها وكانت يعني فيها إيجابيات كبيرة واجد وإن شاء الله في المسابقات الجاية تكون فيه مشاركة أفضل وتكون يعني أحسن وأحسن".

ويقيّم المحكمون الفرق بناء على تصميم الروبوت وقدرته على إنجاز المهام التي توكل له.

وقال مُحكم في البطولة يدعى جلال الميلادي، وهو عضو هيئة تدريس في كلية التقنية الإلكترونية بطرابلس، "المستوي كان ممتاز جدا خاصة في مسابقة السومو وأيضا حتى في مسابقة تتبع الخط.



أما بالنسبة لمسابقة جمع الكرات فكانت هدي أول تجربة بالنسبة للفرق، وإن شاء الله العام الجاي تكون فيه نتائج أفضل وفرق مشاركة أفضل إن شاء الله".

وهناك مدرستان متخصصتان في الذكاء الاصطناعي بليبيا إحداهما في طرابلس والثانية في مدينة مصراتة الساحلية.

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