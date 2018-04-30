شوت السرطان.. حملة لتشجيع الفحوصات الدورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الاخبار )

صحيح أن السنوات الـ25 الماضية على وجهِ الخصوص شهدت تطوّراتٍ وانتصاراتٍ علاجية ودوائية وتكنولوجية كبيرة في شتى ساحاتِ الحرب الطبية المستمرة بلا هوادة ضدَ السرطان..الا ان المعركةَ الطبية والصراعَ المحموم مازالَ دائرا على أشُدّه مع ذلك المرض العنيد .



احدُ انواعِ هذا المرض يسمى سرطان البروستات وهو من أكثرِ الأمراض الشائعة التي تهددُ الرجالَ على اختلافِ أعمارهم. صحيحٌ ان الطبَ حققَ تطوراً كبيراً في مواجهته إلا ان معركةَ التشخيصِ المبكر تبقى العلاج الاول للانتصارِ عليه.



مؤخرا تمَ اطلاقُ حملة “شوت السرطان” العالمية والمبتكرة على نشرِ التوعيةِ وتغيير حياةِ المجتمع إلى الأفضل بمشاركةِ نجومِ كرة قدم عالميين وذلك لتشجيعِ المجتمع اجراءَ الفحوصات الدورية للكشفِ المبكر عن سرطان البروستات والخصية وجمع الأموال الكفيلة لدعم جهود جمعية أصدقاء مرضى السرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة.



للحديث اكثر حول هذه الحملة تنضم الينا في الاستديو هيا مرعي....مدير حملة ’شوت السرطان‘ لدى “جمعية أصدقاء مرضى السرطان





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