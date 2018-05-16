رمضان 2018.. أطول وأقصر ساعات الصيام في العالم

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتفاوت عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2018 من بلد لآخر تبعا لساعات اليوم، وللموقع الجغرافي لكل منها على الكرة الأرضية. وتسجل أقصر مدة صيام في اليوم الواحد في تشيلي، حيث لا تتجاوز 12 ساعة ، فيما تتجاوز في إيسلندا 23 ساعة.

وتطول وتقصر ساعات اليوم الواحد من الصوم في هذا الشهر بالنسبة للمسلمين بناء على موقع البلد على الكرة الأرضية، حيث تطول ساعات النهار كلما اتجهنا نحو شمال الكرة الأرضية، فيما تتناقص بالقرب من القطب الجنوبي.

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عدد ساعات الصيام من الأقصر إلى الأطول في بعض دول العالم:

تشيلي : 12:00 ساعة

جزر القمر : 12:52 ساعة

الصومال : 14:12 ساعة

جيبوتي : 14:58 ساعة

سلطنة عمان : 14:58 ساعة

ابوظبي : 15:16 ساعة

مكة المكرمة : 15:16 ساعة

قطر : 15:40 ساعة

البحرين : 15:45 ساعة

الكويت : 16:03 ساعة

القاهرة : 16:06 ساعة

ليبيا : 16:08 ساعة

الجزائر : 16:08 ساعة

السودان : 16:13 ساعة

موريطانيا : 16:14 ساعة

اليمن : 16:19 ساعة

بغداد : 16:24 ساعة

المغرب : 17:02 ساعة

تونس : 17:05 ساعة

سوريا : 17:07 ساعة

لبنان : 17:31 ساعة

الأردن : 17:31 ساعة

آيسلندا : 23:46 ساعة

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