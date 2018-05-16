السعوديات يتأهبن لقيادة السيارات

أخبار الان- الرياض السعودية-عبد الله القرني( خاص)



من المقرر أن يتم رفع الحظر عن قيادة النساء في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل ، الامر الذي دفع الجهات المختصة في الآونة الاخيرة الى تقديم دورات تدريبية للنساء على قيادة السيارات واخرى عن السلامة المرورية والتي لاقت حضورا وتفاعلا كبير من قبل النساء... التقرير التالي والتفاصيل

مع اقتراب موعد البدء بقيادة المرأة السعودية للسيارة ، مازالت الجهات المختصة تقدم الفعاليات التوعيوية والتدريبية . وحماس الفتيات لمعرفة المزيد عن السلامة المرورية ، شكل حضوراً وتفاعلاً مع كل الفعاليات .

وتقول أثير ماجد احد المقبلات على تعلم اقيادة السيارات بعض الجهات قدمت لنا منشورات وفيديوهات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدتنا على تطوير وتحسين ذاتنا في قيادة السيارات

قيادة السيارة أمرٌ جديد على اغلب النساء السعوديات فالبعض منهن لا يرى صعوبةً في القيادة نفسها أو في فهم قواعد السلامة المرورية فقط ، بل في بيئة الشوارع وما تتضمنه من ازدحام ومخالفات مرورية بشكل مخيف .

وتضيف أثير ماجد:



نحن على استعداد تام لقيادة السيارات , رغم الخوف والتردد الذي ينتابنا لكننا سوف نتغلب على قلقنا ونكون في المستوى كما تضيف هيا سعد احد المتدربات على القيادة: انصح النساء الراغبات في تعلم القيادة ان تتوخى الحذر وتحافظ على سلامتها لنكون قد المسؤولية



الفترة الزمنية ما قبل البدء بقيادة المرأة للسيارة ، فترةٌ شملت على الكثير من الأنشطة والمتديات والوتريب التفاعلي للتهئة المرأة السعودية لذلك الرجال في السعودية حققوا أرقام قياسية في الحوادث المرورية حول العالم ، وهذا مالا نتماه للنساء السعوديات مع بداية قيادة المرأة للسيارة..

مصدر الصورة (india today)

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