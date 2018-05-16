تعيين قطة في الشرطة الأمريكية

أخبار الآن | ميشيغان - الولايات المتحدة (وكالات)



في واقعة طريفة حصلت في ولاية ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية، أدّت قطَّة إنقاذ اليمين الدستورية رسميا، كأحدث عضو في إدارة الشرطة في الولاية الأمريكية، وبحسب ما أوردت وسائل اعلام فقد طلب من القطّة أن ترفع مخلبها الأيمن بعد أن أدّت اليمين رسمياً، بعد إجراء مقابلة ناجحة.



ومن المقرّر استخدام القطة للمساعدة في رفع مستوى الوعي بشأن تبني الحيوانات الأليفة، وإنقاذها، والتفاعل مع الناس في المجتمع، وأعطت جمعية الرفق بالحيوان في ولاية ميشيغان القطة إلى إدارة شرطة تروي. وستعمل الآن في وحدة القطط التابعة للشرطة.



وقال رئيس الشرطة غاري ماير: "نحن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لإشراك الجمهور الذي نخدمه، ولإيصال الرسالة بأن الشرطة بشر أيضا، ونريد أن نظهر أن لدينا جانبا خارج نطاق إنفاذ القانون".



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