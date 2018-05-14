مبادرة إنسانية تطوعية لإطعام قطط دمشق وحلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "فيسبوك وتويتر" صوراً لمبادرة إنسانية تجلت في إطعام القطط الشاردة في مدينة دمشق وحلب.

حيث نظم فريق من الشباب السوريين في دمشق مبادرة إنسانية لإطعام القطط الشاردة، أسوة بفريق آخر من المتطوعين أطعم القطط في حلب التي أتت عليها الحرب شمال غربي البلاد.

وذكر الناشطون، أن المبادرة لاقت ترحيبا كبيرا وحظيت بشعبية واسعة وتحمّس لها نحو 1200 متطوع خلال فترة قصيرة جدا.

وأكد الناشطون أن بعض المتطوعين صنعوا من أنابيب تصريف المياه حاويات صغيرة علقوها على جذوع الأشجار وصبوا فيها الماء والطعام للقطط التي صارت تتوافد عليها من كل حدب وصوب لسد جوعها وظمأها.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين متعاطف مع الفكرة ومندهش لها، معتبرين أن الرعاية يجب أن تكون للذين تضرروا من الحرب أولا.

الصورة من saudi2news

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