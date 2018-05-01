جبال القوس قزح الرائعة في بيرو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

تخيل أن تكون في وسط جبل ضخم ملون بألوان قوس قزح! قد لايصدق الكثيرون ذلك الامر.

إنها "فينيكونكا" أو جبال قو س قزح واحدة من أكثر عجائب الدنيا الطبيعية في بيرو .

تعتبر تلك الجبال وجهات جذب لكثير من عشاق السفر لما تتميز به من جمال خلاب و ساحر كما تعتبر وجهة مفضلة لعشاق تسلق الجبال.

تقع هذه الجبال على ارتفاع 5000 متر عن سطح البحر في جبال الأنديز في بيرو.

صنفتها شبكة ناشيونال جيوغرافيك ضمن الأماكن المئة التي يجب على الناس زيارتها .

إقرأ أيضا:

مزارع يرفض الآلات الحديثة في مزرعته

"ظل الرجل" وسيلة جديدة لحماية منازل النساء في اليابان