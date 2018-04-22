"ظل الرجل" وسيلة جديدة لحماية منازل النساء في اليابان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

ترجمت اليابان المثل المصري الشهير، "ظل رجل ولا ظل حيطة" إلى واقع، حيث يظهر من وراء الستار ظل شاب قوي البنية يتمرن على الملاكمة وهو ما يكفي لجعل أي لص يحوم حول المنزل يفكر مرتين قبل الإقدام على اقتحامه.

وفي الداخل يتضح أن الظل ما هو إلا صورة من إعداد آلة عرض «بروجكتور» طورتها شركة لإدارة المباني في اليابان أملاً في حماية المنازل التي تعيش فيها نساء بمفردهن من السرقة.

ولا تزال فكرة «الرجل وراء الستار» في مرحلتها التجريبية وفيها يتم ربط الهاتف الذكي بآلة عرض حتى يظهر ظل رجل يؤدي أنشطة حركية مختلفة من وراء الستار.

وسيكون بإمكان المرأة الاختيار بين عشرات المشاهد التي تريدها أن تظهر من وراء الستار لردع اللصوص ومن بينها التدرب على الملاكمة أو الكاراتيه أو حتى التلويح بمضرب بيسبول.

ويقول مدير شركة ليوبالاس كيتشي ناكومارا " اذا كان ظل المراة يجعلها هدفا سهلا لأن المجرمين سيعرفون انها لوحدها فهذا التطبيق سيساعدها، لذلك نود تطويرها يإضافة مجموعات متنوعة وإطلاق فيديو جديد كل يوم "

يعيش في اليابان نحو مليون و400 ألف امرأة بمفردهن

لكن خبراء قالوا إن المجرمين ربما يعلمون آجلاً أو عاجلاً بأن «الرجل من وراء الستار» الذي يقضي كل وقته في التدريب على الملاكمة ليس إلا ظلاً في منزل امرأة تعيش بمفرده.

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