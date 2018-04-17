دب عملاق.. يفتتح إحدى مباريات الدوري الروسي ويحيي الجمهور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

مشهد غريب غير مألوف على الملاعب العالمية، شهدت إحدى مباريات دوري الدرجة الثالثة الروسي التي جمعت ماشوك وأنجوست مشاركة دب حقيقي في افتتاحية المباراة.

وقبل بداية المباراة وقف لاعبو الفريقين وحكم الساحة بانتظار مفاجأة من نوع خاص، والتي تمثلت في دخول الدب إلى الملعب في مشهدٍ قلما نجده في ملاعب كرة القدم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الغير معتاد، حيث بدأ بظهور دب في الملعب، وهو الذي أعطى شارة البدء للمباراة، كما حرص على تحية الجماهير قبل اللقاء في واقعة هي الأغرب على ملاعب كرة القدم .

الجدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز بفريق أنغوشت بثلاثة أهداف نظيفة، وهو ما جعل أنصار الفريق يتفاءلون بالدب الذي يحمل معاني كثيرة عن الجمهور الروسي.

يذكر أن روسيا تستضيف مباريات كأس العالم، التي ستقام في الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو المقبليين.

إقرأ أيضا:

اول مدربة ملاكمة وكيك بوكسنغ في السعودية

نجمة تنس دنماركية تؤيد حصول محمد صلاح على الكرة الذهبية