إبتكار دفتر مضاد للماء.. كيف؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أطلقت مجموعة من الطهاة المحترفين من جميع أنحاء العالم دفتر ملاحظات فريد من نوعه مضاد للماء والأوساخ والشحوم. ويحتوي دفتر الملاحظات هذا على ستين صفحة مصنوعة من الحجر الجيري الذي يتم تحويله إلى مسحوق ناعم واستخدامه في تصنيع الورق المضاد للماء والشحوم .

كما يحتوي الدفتر على مغناطيس خفي يساعد على تثبيته على الأسطح المصنوعة من الفولاذ والمعدن، إضافة إلى جيب خلفي لتخزين الوصفات والإيصالات.

ويحتوي الدفتر أيضاً على صفحات مثقبة تمكن المستخدم من تمزيقها بسهولة عند ارتكاب أي خطأ أثناء تدوين الوصفات والملاحظات عليها. وقد تم تصنيع غلاف دفتر الملاحظات من الجلد بثلاثة ألوان، البني والأسود والأحمر.

الجدير بالذكر أن أكثر من 40 طاهياً محترفاً من جميع أنحاء العالم شاركوا في تصميم دفتر الملاحظات، بالإضافة إلى مصنعي الكتب المحمولة البريطانية، حيث استغرقت عملية تصميمه وتصنيعه زهاء ثلاثة أشهر، وفق ما ورد في موقع “ميترو” الإلكتروني .

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