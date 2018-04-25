محمد صلاح يهدد عرش كريستيانو رونالدو

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

واصل البطل المصري محمد صلاح إبهار العالم أجمع بمستواه العظيم خلال الموسم الكروي الحالي 2017\2018 وذلك خلال تألقه في مواجهة فريقه الحالي ليفيربول ضد فريقه السابق روما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح سجل ثنائية في شباك فريقه السابق، حيث سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية المقصية العليا لمرمى أليسون بيكر، قبل أن ينجح بتسجيل الهدف الثاني بإسقاط الكرة خلف حارس المرمى من حالة إنفراد.

ووصل بذلك محمد صلاح إلى هدفه رقم 43 في الموسم الكروي الحالي في مختلف البطولات، ليصبح أفضل هداف من جميع لاعبي أندية بطولات الدوري الخمس الكبرى (الدوري الألماني، الدوري الإسباني، الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري الفرنسي)

وكان محمد صلاح يحتل المركز الثاني بترتيب هدافي أندية البطولات الكبرى اوروبياً برصيد 41 هدفاً خلف كريستيانو رونالدو هاجم ريال مدريد الاسباني والذي سجل 42 هدفاً حتى الآن.

الجدير بالذكر أن رونالدو سيخوض لقاء قمة مرتقب بصفوف فريقه ريال مدريد غداً الأربعاء ضد بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أيضاً.

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