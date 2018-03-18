أغلى قطعة شوكولاتة في العالم.. بـ9489 دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

عرضت مؤخرا أغلى قطعة شوكولاتة فى العالم في معرض للشوكلاتة في مدينة أوبيدوس في البرتغال.



والقطعة التى يبلغ ثمنها 7728 يورو (9489 دولارا) ومغطاة بالذهب الصالح للأكل هي واحدة من ألف قطعة شوكولاتة.

والقطعة محشوة بالزعفران والكمأ الأبيض والفانيليا من مدغشقر ورقائق من الذهب.

ووضعت القطعة تحت حراسة رجلي أمن.

وقال صانع الشوكولاتة البرتغالي دانيل جوميز إن القطعة التى تبدو مثل الألماسة حصلت على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأغلى قطعة شوكولاتة فى العالم.

وأضاف غوميز "لسوء الحظ ، لم يكن لدينا أحد من البرتغال حتى الآن، تم بيعها إلى الإمارات، روسيا، أنغولا، البرازيل والأرجنتين.

هذه هي الأسواق التي ترحب بشراء

هذا النوع من الحلوى"

ووضعت قطعة الشوكولاتة فى صندوق صغير على شكل تاج مرصع بنحو 5500 قطعة كريستال من شواروفسكي.

يذكر أن المعرض ضم عددا من أشكال الشوكولاتة الفنية على شكل برج ايفل وتمثال الحرية ودب قطبي من الشوكولاتة البيضاء.



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