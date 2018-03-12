أصغر خمسة مليارديرات بالعالم لعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

أصدرت فوربس ترتيب أصحاب المليارات في العالم، لكن هناك شيءٌ مثيرٌ للاهتمام هذه المرة في القائمة، فقد تضمَّنت عدد من المليارديرات الشباب صغار السن، والأكثر غرابة أن الثلاثة الأصغر بينهم جميعم من النرويج.

أصغر المليارديرات في العالم في 2018!

المرتبة الخامسة: جون كوليسون، 27 عامًا، مليار دولار

إيرلندي الأصل وخريج جامعة هارفارد، شارك مع شقيقه “باتريك” بتأسيس شركة “Stripe” للبرمجيات في عام 2011. يعيش الإخوة حاليًا في سان فرانسيسكو حيث مقر الشركة.

المرتبة الرابعة: إيفان شبيجل، 27 عامًا، 4.1 مليار دولار

الأمريكي إيفان شبيجل كوَّن ثروته بعد مشاركته في تصميم تطبيق “سناب تشات”، ويشغل منصب الرئيسي التنفيذي لشركة سناب تشات حاليًا.

المرتبة الثالثة: جوستاف مانجر، 24 عامًا، 1.9 مليار دولار

يمتلك جوستاف مانجر ما يقارب من 50% من أسهم شركة “سالمار”، وهي أحد أكبر الشركات المُنتجة لسمك السلمون في العالم.

المرتبة الثانية: كاترينا أندرسون، 22 عامًا، 1.4 مليار دولار

نرويجية الأصل تمتلك ثروة ضخمة تُقدَّر بـ1.4 مليار دولار بعد أن حصلت عليها من إرثٍ عائلي. حيث ورثت كاترينا 42% من شركة “Fred” الاستثمارية المملوكة لعائلتها.

المملكة الأولى: أليكساندرا أندرسون، 21 عامًا، 1.4 مليار دولار

ورثت أليكساندرا 42% من شركة “Fred” الاستثمارية المملوكة لعائلتها تمامًا مثل شقيقتها وهي في سن 21 عامًا، ما يجعلها أصغر مليارديرة في العالم كله.

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