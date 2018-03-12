فوربس: 6 اماراتيين ضمن أكثر الأشخاص العرب تأثيرا تحت سن 30

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

أصدرت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط قائمة تعتبر الأولى ضمن القوائم التي تصدرها سنوياً، وحملت اسم(30 Arab under 30)

و وفقا للمجلة فإن سبب إصدارها لهذه القائمة أن الشباب يشكلون الشريحة الأكبر في العالم العربي حيث تصل نسبتهم الى 60% من التعداد السكاني.

الفوربس ضمنت في قائمتها ستة اماراتيين دون الثلاثين لمع نجمهم و تميزوا في ميادين مختلفة فحققوا نجاحا لافتا و أسهموا و ما يزالون في صناعة مستقبل وطنهم .

فطيم الفلاسي و تبلغ من العمر 26 عاما أنشأت قناة إذاعية عبر الإنترنت تدعى "تيم شو" بجانب كونها نجمة يوتيوب وتناقش في برامجها موضوعات مختلفة كمعاناة اللاجئين وحفلات الزفاف الفخمة .

أمل المري البالغة 27 عاما أنشأت عربة الطعام الشهيرة "سولت" تميزت بمشروعها و أصبحت مالكة لسلسلة مطاعم في الامارات و السعودية .

أما عمر بن سلطان العلماء ذو 28 عاما فيكفي أن نقول أنه يعمل كوزير الدولة للذكاء الاصطناعي .

بينما شما بنت سهيل المزروعي فتبلغ من العمر 23 عاما و هي الوزيرة الأصغر في العالم حيث تعمل كوزيرة الدولة لشؤون الشباب .

تضمنت القائمة أيضا الفنانة الاماراتية بلقيس 29 عاما فقد عرفت بلقيس بنجاحاتها المتميزة و المستمرة في الساحة الفنية و قد أحيت بلقيس الحفل الغنائي النسائي الأول في السعودية .

أما إليسا فريحة و تبلغ من العمر 27 عاما شريكة مؤسسة لشركة (ومينا) وهي أحد المجموعات الاستثمارية التي نشأت من خلال مساهمات مالية من عدة سيدات .

كما شملت القائمة مجموعة من الشباب و الشابات العرب الناجحين من مختلف أنحاء الوطن العربي كان من بينهم اللاعب المصري محمد صلاح البالغ من العمر 25 عاما و قد حقق انجازات كروية كبيرة و خاصة مع فريقه الحالي ليفربول، كما ضمت أيضا الفنان الفلسطيني محمد عساف الذي يبلغ من العمر 29 عاما حيث برزت نجوميته بعد فوزه بلقب (عرب ايدل) عام 2013.

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