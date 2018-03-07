الإمارات تفرض رخصا على بعض المؤثرين في وسائل التواصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أصدر المجلس الوطني للإعلام في الإمارات الثلاثاء "نظام الإعلام الإلكتروني" الذي ينظم لأول مرة الأنشطة الإعلامية بما فيها المواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي من داخل الدولة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية وام.



وينص التشريع الجديد على أن كل من يقوم بأنشطة دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يحصل على رخصة حكومية.

وتستهدف هذه القوانين حسابات "المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي" Social media influencers الذين يستخدمون حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات.

وسيكون على أصحاب هذه الحسابات التسجيل للحصول على هذه الرخصة بنهاية حزيران/يونيو وإلا فقد يواجهون غرامة تقدر بـ1360 دولارا.

وقال مدير المجلس منصور إبراهيم المنصوري أن "الإعلام الرقمي من أكثر القطاعات نموا في الشرق الأوسط .... وأن تنظيم هذا القطاع من شأنه استقطاب استثمارات عالمية جديدة".

ويقول المسؤولون الإماراتيون إن التشريعات الجديدة من شأنها أن تضمن توافق المحتوى الإعلامي مع الدين والثقافة والمبادئ الاجتماعية.



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