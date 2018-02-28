كيف فسرت غوشتي استخدام رؤوس مقطوعة لعرض مجموعتها الجديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

اختارت "غوتشي” صاحبة العلامة التجارية الشهيرة في عالم الموضة طريقة غريبة لعرض أزيائها الجديدة في إيطاليا.

وشهد العرض مرور عارضات أزياء يحملن رؤوسًا تحاكي أشكالهن الحقيقية، وزواحف، ووجه عارضة بثلاثة عيون.

كانت هذه التشكيلة هي مجموعة غوتشي لخريف/شتاء عام 2018 التي عرضتها خلال أسبوع الموضة في ميلانو عاصمة الموضة الإيطالية.

ولم تكن الرؤوس المقطوعة الصيحة الغريبة الوحيدة خلال عرض غوتشي، إذ ظهرت عارضتان بغطاء رأس بطريقة غريبة، وقد كانت خشبة العرض عبارة عن منصة خضراء تشبه غرف العمليات.

ومن جانبه فسر أليساندرو ميكيلي مصمم مجموعة غوتشي الجديدة هذه الطريقة غير المألوفة في العرض بقوله “وظيفتنا هي عملية جراحية، قص وتجميع وتجريب على طاولة عمليات“.

ويعود لميكيلي الفضل في ارتفاع مبيعات غوتشي نمت بنسبة 45 بالمائة في الربع الأخير من عام 2017 لتصل إلى 6.2 مليار يورو، لتتفوق على منافستها المباشرة هرميس التي حققت مبيعات 5.5 مليار يورو عالميا.

شهد أسبوع الموضة في إيطاليا طريقة جديدة من جانب دولتشي آند غابانا في عرض مجموعته الجديدة من الحقائب، إذ استخدمت الدار الطائرات المسيرة الصغيرة بدلا من عارضات الأزياء.

كذلك ظهرت أكثر من عارضة بحجاب رأس مرتديات أزياء تناسب المسلمات في مواجهة العنصرية، فقدمت دار عرض ماكس مارا مجموعة أزياء مع العارضة المحجبة حليمة آيدن، كذلك أظهرت دار فرساتشي اهتماما خاصة بأناقة المرأة المحجبة.

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