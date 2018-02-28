3 رواد فضاء يعودون إلى الأرض بعد خمسة أشهر في الفضاء

... وجبات رواد الفضاء صور الوجبات التي يأخذها رواد الفضاء معهم إلى الفضاء. الصور للوجبات منذ عام 1968 بداية عصر الرحلات الفضائية إلى وقتنا الحالي وهو عصر محطة الفضاء الدولية.

... ناسا تعلن عن قبول ثمانية رواد فضاء جدد نصفهم نساء اعلنت ادارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عن تعيين ثمانية رواد فضاء جدد للمرة الأولى منذ أربعة أعوام نصفهم من النساء.

... موظفة سابقة في ناسا: رأيت بشراً على المريخ قبل 35 عاماً فجرت موظفة سابقة في محطة ناسا الفضائية الأمريكية مفاجأة كبيرة، عندما أعلنت أنها شاهدت قبل 35 عاماً بشراً يسيرون على المريخ، أثناء عملها في فريق تحميل القياس عن بعد خلال بث مباشر من على مركبة فايكنغ لاندار .

... سعوديات ينافسن الرجال ويعملن في صيانة الجوالات لاتوجدُ ايُ عقباتٍ للمراة السعودية لاقتحامِ ايِ مجال كان لتُنَافِسَ الرجالَ فيه، مجموعة من المهندسات السعوديات حولوا هوايَتَهُنَ في تصليحِ الاجهزة الالكترونية