3 رواد فضاء يعودون إلى الأرض بعد خمسة أشهر في الفضاء
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)
هبطت الأربعاء كبسولة فضائية تقل رائد الفضاء الروسي، ألكسندر ميسوركين، ورائدي الفضاء الأمريكيين، جو أكابا ومارك فاندي.
وبثّ التلفزيون الرسمي لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية وكالة "ناسا"، هبوط الكبسولة "سويوز" في كازاخستان الساعة 0231 بتوقيت غرينتش على بعد 90 ميلا جنوب شرقي مدينة جيزكازجان في بث حي ومباشر.
وقضى رواد الفضاء 168 يوما على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر، للقيام ببحوث علمية يستحيل إجراؤها على الأرض.
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