قريباً.. طبقٌ عربي في طريقه إلى العالمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي أنّ "بلاده ستقدم طلب تسجيل لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - اليونيسكو، لتصنيف طبق الكسكسي (المغاربي) ضمن قائمة التراث العالمي".

ولفت ميهوبي في حفل افتتاح صالون المتاحف الوطنية إلى أنّ "المنظمة الأممية تشجع البلدان على التنسيق فيما بينها لتقديم ملفات مشتركة عابرة للحدود"، وقال: "لهذا السبب قامت الجزائر بهذه التجربة للتعريف بإحدى ميزات المطبخ التقليدي المغاربي".

إلى ذلك، فقد أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، أن "الطلب سيُقدّم في شهر مارس/آذار المقبل، لتسجيل طبق الكسكس كتراثٍ عالمي لا مادي".

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