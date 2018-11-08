مركبة تشحن ب3 دقائق قريباً بالإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

عرضت شركة الفطيم للسيارات "تويوتا" خلال المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل في أبوظبي، مركبة "ميراي" الكهربائية الصديقة للبيئة، والتي تتميز بقدرتها على التزود بالشحن الكامل خلال مدة تقل عن 3 دقائق، مقارنة بفترة شحن تتراوح بين 3 و4 ساعات للسيارات الكهربائية العادية.

وتستطيع المركبة قطع مسافة تصل إلى 500 كيلو متر دون الحاجة إلى شحنها، وذلك بواسطة تقنية تخزين الطاقة من خلال عنصر الهيدروجين دون الحاجة إلى استخدام البطاريات

وبين مدير تنقلية H2 و ALTEC، في شركة Air Liquide، أوليفر بوكات أن "المركبة تتميز بطول العمر الزمني لتقنية تخزين الهيدروجين والذي يصل لـ 20 عاماً، في حين يصل عمر البطاريات التقليدية في السيارات الالكترونية الأخرى إلى 5 أعوام"، مشيراً إلى أن كفاءة البيئية للسيارة تعد عالية، نتيجة استخدامها للهيدروجين واستغنائها عن عملية إعادة تدوير البطاريات.

وأكد بوكات أنه "تم عقد اتفاقية مع شركة الفطيم للسيارات، لبيع هذا النوع من السيارات التي تستخدم هذه التقنية في الإمارات، لافتاً أنها ستساعد العديد من الأفراد على حل إشكالية عملية الشحن التي تستغرق وقت طويل، لاسيما الشاحنات والحافلات والسيارات كثيرة الاستخدام".

مصدر الصورة: دوت امارات

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