القمة العالمية للتسامح رسالة سلام من دبي الى العالم

أخبارالآن | دبي- الامارات العربية المتحدة (جمال لعريبي)

انطلقت فعاليات القمة العالمية للتسامح في مدينة دبي، بمشاركة ألفي شخصية عالمية وإقليمية تمثل مختلف الأديان.

وتناقش القمة العالمية سبل نشر قيم التسامح عالميا، ودعم الحوار البناء بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان، وتأكيد احترام المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.

لم تكن اللغة حاجزا بالنسبة لباي ياخي للمشاركة في القمة العالمية للتسامح، جاء من الصين و قطع الاف الكيلومترات للاستفادة من هذا الملتقى العلمي و العالمي شانه شان رفيقه الذي اختار اسم سليمان لقبا له والذي يتقن اللغة العربية جيدا.

تتطرق القمة إلى دور الحكومات في تعزيز قيم التسامح والتآخي، وتجارب التعايش، ودور وسائل التواصل، في بث الرسائل الاجتماعية، بما يكفل احترام التعددية الثقافية والدينية.

وتأتي القمة العالمية للتسامح في إطار التأكيد على الالتزام المشترك بقيم الحوار واحترام الآخر وإذكاء الوعي بالحاجة الملحة إليهما، ودور المناهج في تعزيز قيم التسامح والسلام.

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