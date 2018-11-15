القمة العالمية للتسامح تنطلق اليوم في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تنطلق اليوم القمة العالمية للتسامح في دبي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتسامح تحت شعار “تحقيق المنفعة الكاملة من التنوع والتعددية.. مجال حيوي للابتكار والعمل المشترك” شعارا لها لهذا العام.

وتناقش القمة التي تنظم فعالياتها برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الإمارات، سبل نشر قيم التسامح عالميا ودعم الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان.

اقرا: إطلاق أول مهرجان للتسامح بدولة الإمارات

تنطلق القمة العالمية للتسامح في دبي الخميس، ليناقش المشاركون فيها خلال مختلف الفعاليات سبل نشر قيم التسامح عالميا ودعم الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان، والتأكيد على احترام المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.

وإلى جانب ذلك تهدف القمة للتأكيد على احترام المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان ومناقشة دور الحكومات في تعزيز قيم التسامح والتآخي وتجارب التعايش. كما لم تهمل القمة العالمية للتسامح دور وسائل التواصل الاجتماعي في بثّ الرسائل الاجتماعية بما يكفل احترام التعددية الثقافية والدينية والالتزام المشترك بقيم الحوار واحترام الآخر ودور المناهج في تعزيز قيم التسامح والسلام.

اقرا: الإمارات تؤكد التزامها بتشجيع التسامح والتعايش السلمي

وتطمح القمة العالمية للتسامح إلى إنشاء منصة تكون بمثابة مقر لاجتماع القادة الدوليين من مختلف بلدان العالم لمناقشة قضايا التسامح المختلفة ورفع الوعي حول موضوع التنوع الثقافي والسلام والتعايش السلمي والتعاون.

كما تسعى القمة إلى تعزيز مفاهيم الانسجام مع نبذ العنف والتطرف والكراهية والتعصّب والتمييز، وكذلك توفير حلول مبتكرة ومبدعة لنشر الوعي عن التسامح بين الشباب وتعزيز التعليم حول التطبيق الفعّال للتسامح خلال نمط الحياة اليومي وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.