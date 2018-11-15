مبادرة التحالف العالمي للتسامح "مظلة عالمية تجمع المؤسسات"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تصدر وسم #القمة_العالمية_للتسامح الترند على موقع توتير في ساعات الصباح الأولى تزامناً مع انطلاق القمة العالمية للتسامح في دبي الخميس 15 تشرين الثاني (نوفمبر).

وأعلن وزير التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، نهيان بن مبارك عن طرح مبادرة التحالف العالمي للتسامح من الإمارات، لتكون "مظلة عالمية تجمع المؤسسات ذات العلاقة لنشر التسامح حول العالم".

كما وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، الدكتور عبد اللطيف الزياني: "لا يمكن أن نحقق السلام المراد من دون التسامح، ولا يمكن أن نحقق التنمية المطلوبة من دون السلام"، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكد الدكتور جمال محمد الحوسني، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، "أن اليوم العالمي للتسامح هو فرصة لإحياء وتعزيز هذه القيمة الكريمة التي تضاءلت أمام تصاعد خطاب الكراهية والتطرف والعنصرية والطائفية، سواء في الشرق أو في الغرب".

وتأتي التصريحات ضمن القمة العالمية للتسامح التي تعقد اليوم الخميس في دبي برعاية الشيخ محمد بن راشد، وبحضور أكثر من 100 متحدث، لمناقشة سبل نشر قيم التسامح عالمياً ودعم الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان، والتأكيد على احترام المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.

كما تسعى القمة إلى تعزيز مفاهيم الانسجام مع نبذ العنف والتطرف والكراهية والتعصّب والتمييز، وكذلك توفير حلول مبتكرة ومبدعة لنشر الوعي عن التسامح بين الشباب وتعزيز التعليم حول التطبيق الفعّال للتسامح خلال نمط الحياة اليومي وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

للمزيد:

القمة العالمية للتسامح تنطلق اليوم في دبي