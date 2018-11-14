متحدياً إعاقته.. كفيف سوري يخترع تطبيقا لمساعدة المكفوفين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تمكن شاب سوري كفيف من التغلب على إعاقته عبر تطوير تطبيق هاتفي يمكن المكفوفين من تحويل جميع مايرد على ‏شاشة الهاتف إلى صوت، مستعيناً بخبرته السابقة واصراره على مواصلة مسيرة حياته.‏

وطور أحمد تطبيقاً ناطقاً بالانجليزية يستخدم على الهاتف، فالبرنامج يساعد المكفوفين على سماع كل ما يرد على شاشة الهاتف ..

الشاب السوري أحمد طلحة أصيب في إحدى المعارك ولكنه أصر على التغلب على فقدان بصره

طوّر تطبيقاً صوتياً لمساعدة المكفوفين عبر ترجمته من الإنجليزية إلى العربية

إصابته التي أدت إلى فقدان بصره لم تدفعه للاستسلام

التطبيق الذي طوره يحول المعلومات على هواتف اندرويد إلى إرشادات صوتية.‏

البرنامج يساعد المكفوفين على سماع كل ما يرد على شاشة الهاتف

أحمد يساعد زملائه في جمعية قلوب مبصرة على تدريبهم لاستخدام اختراعه الجديد.

يعتزم أحمد استكمال دراسته التي انقطع عنها بسبب اندلاع النزاع في سوريا

يقول إنه لا يوجد إنسان معاق ولكن يوجد مجتمع يعيق.‏

اقرأ أيضا:

تعيين أول إمرأة كرئيسة تنفيذية للدوري الإنكليزي