تعيين أول إمرأة كرئيسة تنفيذية للدوري الإنكليزي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

عَينت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء سوزانا دينيدغ رئيسة جديدة للرابطة.

ودينيدغ هي أول امرأة تشغل هذا المنصب، وستبدأ مهمتها الجديدة العام المقبل.

و تشغل حاليا منصب الرئيس العالمي لشركة أنيمال بلانيت في مؤسسة ديسكفري للإعلام . .



وقالت الرابطة إن دينيدغ ستبدأ مهمتها الجديدة في بداية العام المقبل على أن يتحدد الموعد لاحقا بعد الاتفاق مع ديسكفري.

وقالت دينيدغ في بيان ”تغمرني السعادة والحماس لتولي هذا المنصب الرائع. الدوري الممتاز يحظى باهتمام بالغ من شريحة كبيرة من الجمهور.

”يمثل قمة الاحتراف في عالم الرياضة والحصول على فرصة قيادة مثل هذه المؤسسة التي تشكل مصدر إلهام يمنحني شرفا عظيما“.

وتابعت ”بمساندة الأندية والفريق المساعد أرغب في مساعدة الدوري الممتاز على مواصلة النجاح لسنوات عديدة قادمة“.

ورحب غريغ كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتعيين دينيدغ ووجه الشكر إلى سكودامور على ”تفانيه وإخلاصه“ على مدى العقدين الماضيين.

وقال ”ربطت علاقة قوية وناجحة بين الاتحاد الانجليزي ورابطة الدوري الممتاز ونتطلع للبناء عليها تحت قيادة سوزانا“.

وأضاف أن تعيين دينيدج كان يحتاج إلى مصادقة الاتحاد الانجليزي وقام مجلس الادارة بذلك بالاجماع.

وتابع ”نجدد الشكر الى ريتشارد سكودامور على تفانيه واخلاصه لكرة القدم الانجليزية خلال 20 عاما الماضية“.

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