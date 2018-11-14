سلمى أول مدربة عربية لكرة القدم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (جمال العريبي)

تعتبر"سلمى الماجدي" أول سيدة سودانية وعربية تتولى مهام قيادة فريق كرة قدم للرجال. حلم سلمى تحقق بأن تكون مدربة، بعد أن كانت ترافق شقيقها الذى كان يمارس اللعبة فى أحد الفرق إلى الملعب وتتابع تدريباته.

على خطى مدربات عالميات لفرق كرة القدم للرجال كلإيطالية باتريتشيا بانيكو والمدربة البرتغالية، هيلينا كوستا تحاول سلمى الماجدي بنت السابعة و العشرين ربيعا تجاوز الصورة السائدة في بلادها بخصوص تولي المراة لمناصب كان يشغلها الرجل خاصة في مجال الرياضة و بالاخص رياضة كرة القدم

سلمى الماجدي لم تلقى صعوبة في تدريب فريقها فهي تملك من المهارات ما يؤهلها لذالك خاصة بعدما اختارتها الفيفا لتاهيلها كي تصبح مدربة بمواصفات مميزة.

ورغم أنه في السودان لم يتحقق بعد حلم منتخب وطني نسائي لكرة القدم، إلا أن الماجدي، حولت عشقها لتحقيق المستحيل لتدخل غمار التدريب كأول امرأة تتولى تدريب فريق للرجال في إفريقيا والعالم العربي، ما يجعل منها رائدة في هذا المجال.

وتقود الشابة السمراء تدريب النادي الأهلي بمدينة القضارف شرق العاصمة الخرطوم، على ملعب ترابي حيث يطلق عليها اللاعبون لقب "الأخت المدربة".

وأكدت المدربة السودانية أنها وقعت في غرام اللعبة منذ أن كانت في سن السادسة عشرة من العمر عندما كانت تتابع شقيقها الأصغر خلال تدريباته اين تأثرت بطريقة عمل المدرب، و احبت خوض غمار تجربة التدريب في الرياضة الاكثر شعبية .





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