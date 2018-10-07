قصة نجاح أول سيدة إماراتية برتبة طيار

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نشرت شركة طيران الإمارات فى مقطع فيديوعبر قناتها على اليوتيوب، قصة ملهمة لنجاح الشيخة موزة آل مكتوم فى مجال الطيران ، وكيف استطاعت تحقيق حلمها فى هذا المجال وتدرجت حتى وصلت لرتبة "طيار أول" لرحلات الطائرة " بوينج 777 ".

وقالت فى مقابلة بمناسبة يوم الإمارات للطيران المدني بأنها تعشق السفر والمغامرات من صغرها ، وكان حلمها بأن تصبح قائدة طائرة ، ومن ثم إنضمت لطيران الإمارات عام 2015 كطيار متدرب .

وأشارت الشيخة "موزة" بإمتنانها لقيادة دولة الإمارات الرشيدة لتوفيرها جميع الفرص والإمكانات لطيارى المستقبل .



وأضافت قائلة " لقد قدت طائرات الإمارات فى مختلف أنحاء العالم، لكن ينتابنى فخر حين أهبط بالطائرة فى دبي، ينبغى علينا العمل لتحقيق أحلامنا وأن نتحلى بالصبر والإرادة لتحويلها إلى واقع، ولا نستسلم أبداً لليأس ".

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