جواز السفر الإماراتي يحتل المرتبة الرابعة عالميا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

احتل جواز السفر الإماراتي المركز الرابع عالميا، محققا قفزة كبيرة في أحدث تصنيف عالمي يعتمد على عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل الجواز من دون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول إلى المطار.

وكان جواز السفر الإماراتي يحتل المركز التاسع بين أقوى جوازات السفر على مستوى العالم، حتى مطلع سبتمبر الماضي، وفق موقع "باسبورت إيندكس". وقال الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر إن "الجواز الإماراتي يصعد للمرتبة الرابعة عالميا بحسب تصنيف موقع باسبورت إيندكس".

وأضاف المكتب في تغريدته، الأربعاء، أنه بات الآن بمقدور حاملي الجواز الإماراتي "الدخول إلى 162 دولة في العالم دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة". ولا تزال سنغافورة تتصدر قائمة الدول الأقوى في جوازات السفر، بحسب التصنيف الجديد، وتتشارك معها المرتبة ذاتها ألمانيا، تليها الدنمارك والسويد و9 دول أخرى في المرتبة الثانية نفسها.



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