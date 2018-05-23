جواز السفر الإماراتي الأسرع تقدماً خلال العام الجاري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حققت دولة الإمارات مركزا متقدما في مؤشر هينلي لجوازات السفر إذ احتلت المركز 23، من حيث عدد الدول التي يستطيع مواطنو الدولة السفر إليها من غير الحصول على تأشيرة.

وتعد بذلك الدولة الأكثر تقدما على المؤشر إذ صعدت 38 مركزًا منذ العام 2008.

واستطاعت الإمارات أن تحصل على إعفاءات جديدة من التأشيرة لمواطنيها في عام 2018 أكثر من أي دولة أخرى في العالم، حيث أضافت إلى قائمتها ثمانية دول جديدة في عام 2018 وهي: الصين وإيرلندا وبوركينا فاسو والأوروغواي وغينيا وتونغا وهندوراس.

وأسهمت الاتفاقية المتبادلة مع الصين على وجه الخصوص في دفع القطاع السياحي ليسجل نموًا بنسبة 70% مقارنة بعام 2017، حيث استغل المسافرون الصينيون حرية الدخول بدون تأشيرة إلى هذه الوجهة الرئيسية في الشرق الأوسط. وصرحت وزارة الخارجية الإماراتية مؤخرًا بأن البلاد تبذل جهودًا دبلوماسية حثيثة في محاولة منها لتعزيز مكانة جواز سفرها ليصبح من بين أفضل خمسة جوازات سفر في العالم.

وقال الخبير بشؤون الشرق الأوسط، ريان كامينغس، المدير في شركة سيجنال ريسك، لاستشارات إدارة المخاطر: “تعزز اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة التي وقعتها دولة الإمارات مكانة البلاد كمركز تجاري رئيسي ضمن منطقة مجلس التعاون الخليجي.



كما أن دولة الإمارات تتحول بشكل متسارع إلى مقرّ إقليمي للشركات متعددة الجنسيات عبر صناعات متنوعة، تشمل الرعاية الصحية، والخدمات المالية والمهنية، والتقنيات الرقمية. كما تعكس هذه التطورات أهداف البلاد المعلنة بتحويل اعتمادها الاقتصادي بعيدًا عن النفط وأكثر توجهًا نحو السياحة، حيث لديها خطة طموحة لتوفير 720,000 فرصة عمل في قطاع السياحة بحلول عام 2028.”

وفي الواقع، فقد أصبح التنويع الاقتصادي البعيد عن الهيدروكربونات و المتجه نحو قطاع السياحة الأقل تقلبًا موضوع اهتمام مشترك لدى دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا السياق، يضيف كامينغس: “أصدرت المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، تأشيرات سياحية افتتاحية في الأول من أبريل من هذا العام، سعيًا منها لتحقيق هدفها بجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.



وفي خطوة تعاكس هذا الاتجاه في دول مجلس التعاون الخليجي، قامت سلطنة عُمان بسحب إصدارها العالمي للتأشيرات عند الوصول في شهر مارس 2018. وبات على الزوار من جميع الدول باستثناء عدد قليل من الدول المختارة أن يتقدموا بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية عبر موقع شرطة سلطنة عُمان قبل السفر إليها”.

عززت اليابان مكانتها في صدارة مؤشر هينلي لجوازات السفر، حيث تقدم لمواطنيها اليوم إمكانية السفر بدون تأشيرة أو مع الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 189 وجهة حول العالم. وتلتها مباشرة كل من ألمانيا وسنغافورة مع حرية السفر بدون تأشيرة إلى 188 دولة.



بينما جاءت في المركز الثالث ستة دول بينها دولة آسيوية هي كوريا الجنوبية، والباقي دول أوروبية هي فنلندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد.

واحتلت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المركز الرابع إلى جانب لوكسمبورغ وهولندا والبرتغال. وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت مركزًا واحدًا بالمقارنة مع الربع الأول، في حين حافظت المملكة المتحدة على ترتيبها ذاته.

يستند مؤشر هينلي لجوازات السفر على بيانات حصرية من اتحاد النقل الجوي (IATA)، وقد تم تحديثه مؤخرًا من خلال أبحاث مستفيضة ليشمل ثماني وجهات سفر جديدة، ويجري المؤشر استطلاعًا يشمل 199 جواز سفر مختلف لـ 227 وجهة سفر تشمل البلدان والأقاليم والدول الصغيرة. ويعمل هذا المؤشر على تحديث الطريقة التي نقيس بها حرية السفر، مما يسهل على الأفراد فهم موقعهم ضمن خريطة التنقل العالمي”.

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