لتعلّم اللغات.. ارتركوا أطفالكم يشاهدون فيديوهات مع أقرانهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



توصلت دراسة جديدة أجرتها الباحثتان باتريشا كوهل، وسارة روزبيري ليتل من جامعة واشنطن، والباحث أدريان جارسيا سييرا من جامعة كونيتيكت، إلى أن الأطفال الصغار يتعلمون اللغات من خلال مواد الفيديو بشكل أفضل مع الأطفال الآخرين حولهم أكثر مما يفعلون بمفردهم.

ووفقا لموقع VOA News تضمنت التجربة أطفالا في الشهر التاسع من العمر استمعوا إلى مقاطع فيديو بلغة الماندرين، بينما راقبهم الباحثون لاختبار ردة فعلهم السلوكية والدماغية وقياس مستوى استيعابهم للأصوات اللغوية.

ووجدوا أدلة دماغية أظهرت بوضوح مستوى أعلى في تعلم اللغة بين الأطفال الذين شاركوا في التجربة مع طفل آخر، ووجدوا أيضا أن وضع الأطفال مع شركاء جدد غير مألوفين أدى إلى نتائج تعلم أعلى.

وأظهرت النتائج أن التعلم المتزايد لم يظهر إلا فيما يتعلق بالتفاعل الاجتماعي بين الأطفال، ولم يجد الباحثون روابط واضحة بين مستويات التعليم العالي ومقدار وقت المشاهدة أو عدد مقاطع الفيديو التي تمت مشاهدتها، وأن التحسن في التعلم لم يتأثر مباشرة بعدد المرات التي جرى فيها لمس الشاشة أو مدى قدرة الطفل على الحركة.

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