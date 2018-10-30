الذكاء الإصطناعي يصنع العطور للبشر!
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة(صحف)
قدمت شركة بحوث "IBM Research" بالتعاون مع شركة تصنيع النكهات والعطور "Symrise"، ذكاء اصطناعيا باسم "Phylira"، قادرا على ابتكار نكهات وعطور جديدة.
وذكر موقع الشركة "IBM"، أن خوارزمية الذكاء الاطناعي "Phylira"، تستخدم لصنع عطور شركة "Symrise" البرازيلية، التي ستطرح منتجاتها العطرية الجديدة عام 2019.
ولم تكشف شركة صناعة العطور البرازيلية عن تفاصيل الجهاز والخوارزمية الخاصة التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي لصناعة العطور.
وأوضح خبراء الشركة أن الذكاء الاصطناعي لا يسيطر على جميع مراحل صناعة العطور، حيث يقوم خبير العطور من شركة "Symrise"، بمراقبة جميع المراحل وسرعة تبخر المواد العطرية وملاءمة تدرجات الروائح المختلفة وتناسبها.
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