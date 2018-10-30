الذكاء الإصطناعي يصنع العطور للبشر!

... عطورات بلاكبيري وآيفون في الأسواق الإماراتية قبل عيد الحب بأيام امتلأت الأسواق الإماراتية بأنواع كثيرة من العطور تحمل أسماء الهواتف الذكية مثل "آيفون" و"بلاكبيري" لتثبت أن الابتكار لا حدود له.

... في شهر رمضان دعي محلات وجوه تكتشف لك أفضل العطور المناسبة لشخصيتك العطور، لغة تحلق في الهواء لتخبر الكثير عن شخصية صاحبها. هي تماماً مثل الألوان والأزياء التي ترتدين لأنها لا تعبّر فقط عن شخصيتك بل تشكل مرآة لها تعكس الصورة التي تحبين أن يراها الآخرون. أيضاً قد يكون عطرك الخاص بصمتك الخاصة وامتداد شخصيتك

... كيف تعرف العطر الأصلي من المقلد عند شرائه؟ يجهل الكثيرون كيفية التفريق بين العطر الأصلي والمقلد عند شرائه، فهناك الكثير من العطور المبتكرة المتواجدة بالسوق نعتقد أنها أصلية.. اليك عوامل كثيرة تظهر لك الأصلي من المقلد!

... مليون ونصف $ لزوجين طورا جهازاً يستخلص الماء من الهواء (صور) من فكرة متواضعة جداً وجهاز بسيط ، استطاع زوجان هما ديفيد ولارا هيرتز من ابتكار جهاز يستخلص الماء من الهواء بتكلفة بسيطة الفكرة نالت جائزة اكس برايز.

... 400 مليون مستفيد من مبادرات الإمارات بمكافحة شلل الأطفال أشادت منظمة الصحة العالمية بالدور الإماراتي في استئصال وباء شلل الأطفال ومساهمتها الفاعلة في تمويل ودعم حملات التطعيم ضده.