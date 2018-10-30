هل تعلم أن البكاء مفيد أحيانا؟

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

"لا تبكي" كثيرا ما نسمع هذه العبارة في عالمنا العربي سواء من أم لابنتها أو من أخ لأخيه أو من صديق لصديقه، فالعالم العربي عادة ما ينظر إلى البكاء على أنه تعبير عن الحزن يؤثر سلبا على من يحبونك والمحيطين بك من أقارب

وأصدقاء. الجديد اليوم هو أن الدراسات أثبتت أن للبكاء فوائد عدة على الصحة النفسية والعقلية للإنسان، إذن انتبهوا أتركوا ذويكم يبكون بسلام ولا تطلبوا منهم التوقف..

ولكن ما هي فوائد البكاء ؟

ذكر أحد الأكادميين اليابانيين أن الطريقة الأكثر فاعلية للتخلص من التوتر هي أن تنهمر في البكاء لمدة دقائق. تخرج الشحنات السلبية وعادة ما يتوقف الصداع المزمن. وقد أرجع العلماء أن أحد أسباب الصداع هو الضغط المنخفض لذلك حين تبدأ في البكاء يرتفع ضغط دمك وما هي إلا لحظات وتتوقف آلام الصداع. ولكن انتبه إذا كنت من هؤلاء الذين يعانون من ارتفاع في الضغط الدم وغلبتك دموعك فلا تطيل البكاء.

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