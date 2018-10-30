قريبا في الهند.. أطول تمثال في العالم

أخبار الآن | غوجارات - الهند (رويترز)

تستعد الهند لافتتاح أطول تمثال في العالم، بعد أن استغرقت عملية بنائه خمس سنوات وبتكلفة بلغت430 مليون دولار.

التمثال عبارة عن نصب تذكاري لساردار فالابهاي باتيل، الذي يعد بطلا في كفاح الهند من أجل الاستقلال وتوحيد الدول المتناحرة في الاتحاد الهندي، ويبلغ طوله 182 مترا، وهو ضعفا طول تمثال الحرية في نيويورك، كما أنه يفوق طول أطول تمثال في العالم حاليا بـ30 مترا، وهو تمثال معبد الربيع لبوذا.

ويضم الجزء الداخلي من التمثال قاعة تتيح لنحو 200 زائر إطلالة واسعة على المنطقة المحيطة، ويوجد بجانبه فندق وقاعة للمؤتمرات.

ويقع التمثال المصنوع من البرونز على ضفة نهر نارمادا، في ولاية غوجارات شمال غربي الهند.

يذكر ان تمثال معبد الربيع لبوذا في الصين الذي يبلغ طوله 128 متر، هو الأطول في العالم حاليا.

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