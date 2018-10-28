اكتشاف تماثيل خشبية عمرها 800 عام في بيرو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

تمّ العثور على حوالي 20 منحوتة خشبية مجسمة وجداراً منقوشا من الطوب في مجمع "تشان تشان" الأثري في شمال البيرو.

وحسب فريق البحث الأثري الذي أشرف على هذا الاكتشاف فإنّ المنحوتات قد دفنت إلى جانب الجدار منذ أكثر من 800 عام، وقد أكد الباحثون في علم الآثار أنّ المنحوتات هي أقدم أصنام تم اكتشافها حتى الآن في موقع "تشان تشان."

وأشارت وزيرة الثقافة البيروفية باتريسيا بالبوينا إلى أنّ التماثيل الخشبية تبدو وكأنها عند مدخل مكان هام أو في مركز احتفالي، وأنّ عددا منها يحمل دروعا والبعض الآخر بدا مقطوع الرأس. وأضافت وزيرة الثقافة أنّ 19 تمثالا من بين التماثيل التي عُثر عليها في حالة جيدة، وقد تمّ اكتشافها داخل مساحة مستطيلة محفورة على قاعدة جدار في ممر مزين برسومات عالية الدقة.

ويعتقد فريق البحث أنّ التماثيل التي يبلغ طولها 70 سنتيمترا تمّ تصميمها منذ أكثر من أحد عشر قرنا في موقع تشان تشان الأثري شمال البيرو خلال حضارة تشيمو التي امتدت على طول ساحل البيرو من العام 900 إلى غاية سقوطها في العام 1475 من قبل الإنكا.

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