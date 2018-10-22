إلغاء الإمتحانات في جامعات دبي والتوجه إلى العالم الواقعي

أخبار الأن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

ألغت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية جميع الإمتحانات النهائية وإمتحانات منتصف العام تحت شعار "لامزيد من الحفظ" ، وسيتم تطبيق نظام جديد يعتمد على الإنخراط المباشر في العالم العملي والواقعي لإتاحة الفرصة أمام الطلاب تجاوز جميع المشكلات التي تواجههم بشكل إبداعي بعيداً عن الحفظ.

بالإضافة الى أنهم سيحظون بدعم من قبل أعضاء هيئة التدريس والشركات الحكومية التي ستقوم بتوجيه الطلاب في حل جميع المشاكل والإجابة على جميع اسئلتهم على ارض الواقع وفقاً لما صرح البروفيسور مارتن سبراجون.

حيث صرح البروفيسور مارتن سبراجون " قائلا:سيتم تطبيق هذا النهج الجديد وستلغى جميع الامتحانات النهائية بالإضافة الى امتحانات منتصف الفصل تحت شعار "لامزيد من الحفظ"

وأضاف انه بالنسبة للطلبة الراغبين بالحصول على درجة الماجسيتر لاداعي لخضوعهم للفحص التقليدي بل سينضمون الى العالم العملي والواقعي وسيحظون بدعم من قبل أعضاء هيئة التدريس والشركات الحكومية التي ستقوم بتوجيه الطلاب في رحلة استشارية سيتم فيها حل جميع المشاكل والإجابة على جميع التسائلات وتعلم المهارات الحقيقه على أرض الواقع.

بالإضافة الى أن الطلاب سيستفيدون أكثر من هذه المبادرة حيث سيتعين عليهم إكمال المهام لحل المشاكل الواقعية التي تواجهها شركة أو كيان حكومي بإشراف من جميع الأطراف المعنية .

وعلى الرغم من تأييد الطلاب لهذا النظام الجديد إلا أنه سيكون أصعب بكثير بالنسبة لهم لأنه مختلف كثيراً عن التقييم التقليدي الذي اعتادوا عليه.

مصدر الصورة: موقع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية



اقرا ايضا

قريبا في دبي.. "الطلاء الذكي" للحد من التلوث

دبي تشهد إطلاق جائزة سعادة المتعاملين