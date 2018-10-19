دبي تشهد إطلاق جائزة سعادة المتعاملين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( جمال لعريبي)



انطلقت فعاليات مؤتمر قمة السعادة لعام 2018و هي مبادرة لتهنئة الشركات التي تتخذ من دبي مقرا لها واستطاعت من خلال مسيرتها العملية تقديم خدمات مميزة للعملاء .



اختتمت الفعالية بتقديم جوائز للشركات المتنافسة على المسابقة بعد عملية اختيار دقيقة قامت بها لجنة متفق عليها من الحكام المحترفين لتقييم الخدمات المقدمة لإسعاد المتعاملين .

وناقشت الجلسات العديد من المواضيع التي تصب في اسعاد المتعامل من الناحية العملية وعلاقة المدير بالعمال و ايضا ناقشت موضوع التاثير الايجابي والعلاقة بين الموظف و الزبون كما تم التطرق الى موضوع استتخدام وسائل التواصل الاجتماعي لقياس مدى رضى العملاء .

وتضم لجنة التحكيم قائمة مميزة من الحكام البارزين الذين سيعملون على تقييم المؤسسات المشاركة ضمن خمس فئات مختلفة

وتنسجم هذه الخطوة مع أهداف أجندة السعادة في الإمارات، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله.

وتهدف جائزة اسعاد المتعاملين لتقييم مستويات السعادة الموجودة في الشركات والمؤسسات العاملة في المنطقة، وتأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الطموحة، الرامية لجعل الإمارات من أسعد دول العالم.



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